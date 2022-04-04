Красногорск, , 15:57 — REGNUM В период с 1 по 31 марта 2022 года за консультациями и поддержкой в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области обратились почти 6,4 тыс. предпринимателей. Об этом 4 апреля сообщается на сайте регионального правительства.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня нам особенно важно максимально оперативно предоставлять поддержку предпринимателям Московской области. С этой целью горячая линия поддержки бизнеса переведена на круглосуточный режим работы», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего за март через разные каналы связи министерство получило 6394 обращений. Причем 86,4% из них уже исполнено. Остальные находятся в разработке.

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