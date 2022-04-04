Самара, 4 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Отделения Тольяттинской городской клинической больницы №5 возвращаются к работе в штатном режиме. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Yarregion.ru В больнице

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Отмечается, что в настоящее время в 26 больницах области развернуты свыше 1600 коек для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и подозрением на него.

При этом некоторые отделения в медучреждениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации возвращаются в штатный режим. Так, в Тольяттинской городской клинической больнице №5 возвращаются в штатный режим работы офтальмологическое, кардиологическое, терапевтическое отделения, отделения пульмонологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и неврологии.

Сообщается, что сейчас в больнице продолжают работать два инфекционных госпиталя на 330 коек.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что больница № 5 Тольятти работает как инфекционный госпиталь для оказания помощи пациентам с COVID-19 с апреля 2020 года.