Москва, , 15:47 — REGNUM Строительство совместных российско-китайских модулей для орбитальной станции Китая «Тяньгун» — вопрос обсуждаемый. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

По его словам, Россия и Китай сегодня могут разговаривать о создании каких-то совместных модулей. Две страны дружат на земле, а это в первую очередь необходимо для дружбы в космосе.

«Что касается космической станции Китая, мы сегодня можем разговаривать и о создании каких-то совместных модулей», — сказал Рогозин.

Он добавил, что Россия и Китай «могут быть вместе» и в области пилотируемой космонавтики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Рогозин заявил, что Роскосмос не будет сотрудничать со странами Запада, которые поддерживают Украину.

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