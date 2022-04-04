Джакарта, 4 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1661 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 4 апреля в Индонезии выявили 6 021 642 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 7355 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 776 058 человек.

В период с 3 по 4 апреля 2022 года от COVID-19 умер 61 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 349 жителей Индонезии.

В стране зарегистрировано 90 235 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова ввело политику безвизового режима для туристов из стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).