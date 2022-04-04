Симферополь, , 15:29 — REGNUM Законодательную инициативу Госсовета Республики Крым по внесению в Государственную думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества» внесут в крымский парламент на заочное голосование 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба крымского госсовета.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Документ разработан с целью законодательного регулирования вопросов, связанных с принудительным изъятием объектов права собственности, находящихся на территории Российской Федерации и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия», — заявил председатель Госсовета Владимир Константинов.

Спикер пояснил, что законопроект предусматривает возможность принудительного изъятия в собственность субъектов РФ объектов права собственности, находящихся на территории Российской Федерации и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. Проект закона предусматривает, что органы власти субъектов РФ получат право своими законами определять порядок принудительного изъятия данного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов ранее поручил разработать проект федерального закона о национализации имущества, принадлежащего украинским политикам, бизнесменам, политическим деятелям и расположенного на территории России.

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