Рязань, 4 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано восемь новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 103 человека, зарегистрировано три летальных исхода.

Mos.ru Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Всего в Рязанской области коронавирус подтверждён у 116 497 жителей. Завершили лечение выздоровлением 110 689 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 303 пациентов.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, в лечебных учреждениях по данным на вечер 3 апреля находится 235 человек с COVID-19.