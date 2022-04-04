Москва, , 15:13 — REGNUM Государственный оборонный заказ выполнен в России по итогам 2021 года на 98%. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает 4 апреля пресс-служба Кремля.

Юрий Борисов Goverment.ru

По словам вице-премьера, из-за беспрецедентных санкций сократились поставки и выросла стоимость материалов. Однако выполнение гособоронзаказа — безусловный приоритет для отечественного ОПК.

«По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, Борисов также рассказал главе государства, что очередная программа вооружений будет сформирована к середине 2023 года. Она будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения.

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