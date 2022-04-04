Москва, 4 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Не стоит воспринимать цифровые валюты как панацею для обхода антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева о необходимости легализовать использование цифровых валют для проведения трансграничных расчетов.

David McBee Криптовалюта

«России определённо стоит ускорять развитие цифровых валют, но в рамках правового поля. Для того чтобы легализовать и дать возможность развиваться платежам в криптовалютах, требуется серьёзная доработка российского законодательства. Иначе мы получим только вал злоупотреблений, – сказал Ковригин. — Нечёткие формулировки законов, отсутствие нормативных документов – регуляторов оборота приведёт к вольной трактовке и шквалу привлечений к ответственности за незлоумышленные действия. В остальном Россия готова к легализации криптовалют, однако их не надо воспринимать как панацею для обхода санкций».

Как подчеркнул Ковригин, расчёты в биткоине и других криптовалютах сопряжены с немалыми транзакционными расходами.

«В любом случае криптотехнологии не смогут заменить сложившиеся системы расчётов с контрагентами из других государств», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что в 2022 году волатильность криптовалют резко усилится.