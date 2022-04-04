Москва, 4 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Эффект санкций исчерпывает себя, а санкционных инструментов становится всё меньше и меньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что введенные западными странами антироссийские санкции не работают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Запад, вводя санкции, не рассчитывал, что РФ оперативно удастся приспособиться к ним, — сказал Алиев. – Эффект санкций исчерпывает себя, и санкционных инструментов все меньше и меньше. Введение адресных санкций ни к чему не приведет. Глобально санкции уже ничего не поменяют. РФ не первый год живёт в условиях санкций, и государство уже приспособилось. Да, есть трудности, но они есть и у тех, кто ввёл санкции. Поэтому Запад, прежде чем вводить санкции, должен подумать, а что потеряет он сам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Моравецкого, укрепление рубля свидетельствует о том, что санкции против РФ не работают.