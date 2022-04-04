Москва, , 14:49 — REGNUM Ряд стран могут предпринять очередную попытку ограничить использование криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила финансовый эксперт Investing. com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала прогнозы МВФ о том, что из-за ситуации на Украине внедрение криптовалют может ускориться.

Криптовалюта ИА REGNUM

«Многое будет зависеть от того, как будет развиваться финансовая система и какой будет обстановка на мировом валютном рынке. При этом с внедрением национальных цифровых валют, которые уже запущены в тестовом режиме в ряде стран, давление на криптовалюты может усилиться, — сказала Шебалина. — Кроме того, в связи с санкциями в отношении России и общей политической и экономической напряженностью между разными странами, конечно, криптовалюта может рассматриваться как способ обхода возникших ограничений, а следовательно, это спровоцирует попытку ее ограничения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шебалина объяснила, почему в РФ растет актуальность криптовалют.

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