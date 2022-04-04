Уфа, 4 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Начать выплаты семьям военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, с этой недели поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 4 апреля он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

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«Мы договорились, что будем выделять семьям погибших два млн рублей. Деньги в бюджете есть. Я прошу военный комиссариат Башкирии, чтобы прямо с этой недели выплаты начались. Это очень важно», — заявил глава региона.

Он поблагодарил депутатов госсобрания республики за оперативно принятый закон о поддержке семей погибших военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии это закон был принят сразу в трех чтениях.