Тюмень, 4 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Тюмени с 11 апреля пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд, бумажные билеты выдаваться не будут. Факт поездки будет фиксироваться электронным билетом, сообщает городской дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Новые автобусы в Тюмени

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Получить информацию о поездках и электронных билетах можно в личном кабинете на сайте АО «Тюменская транспортная система».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторг выступил с предложением к Федеральной налоговой службе не выдавать бумажные кассовые чеки покупателям при каждой покупке, а заменить их электронными.