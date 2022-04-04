Москва, 4 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Духовное Управление Мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» выразило свою поддержку украинским верующим в связи с тем, что в Верховную Раду Украины внесен на рассмотрение законопроект № 7204 «О запрете Московского Патриархата на Украине», а также № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в части запрета деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющихся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законодательно признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».

ИА REGNUM Религии

Совет Российской ассоциации защиты религиозной свободы выступил с заявлением по поводу внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов, дискриминирующих православных верующих. На сегодняшний день, исходя из информации в СМИ и со слов очевидцев, религиозные организации на Украине осуществляют деятельность под высоким давлением со стороны киевского режима. Это воздействие оказывается как на психологическом уровне на население, так и на физическом: происходят обстрелы мечетей и церквей, священнослужителей силой выдворяют из церквей, изымается имущество религиозных организаций. Украинская Православная Церковь в составе Московского Патриархата сегодня находится под угрозой полного прекращения своей деятельности на территории Украины ввиду внесенного на рассмотрение в Верховную раду соответствующего законопроекта, регламентирующего изъятие имущества УПЦ в пользу государства.

крайнюю озабоченность подобной дискриминацией на религиозной почве со стороны политического руководства Украины. Эти действия открыто свидетельствуют о враждебности в отношении религии, в частности православного христианства, являясь прямым нарушением прав человека на свободу вероисповедания, действиями, направленными против культуры славянских народов. «От имени мусульман выражаем

В Священном Коране сказано: «Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь — Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — Всесильный, Могущественный» (сура «Аль-Хадж», аят 40).

Из смысла аята отчетливо прослеживается характер и черта угнетателей. Это бесчинства, разрушающие основы духовного, сакрального мира человечества. Обстрел мечетей, разрушение церквей и запрет их деятельности — все это лишний раз подчеркивает нацеленность нацистского режима на уничтожение веры в Господа и замену её языческими образами, неонацистской идеологией в основе, которого нет места духовно-нравственным основам авраамических религий.