Московские мусульмане выражают поддержку украинским верующим
Москва, 4 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Духовное Управление Мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» выразило свою поддержку украинским верующим в связи с тем, что в Верховную Раду Украины внесен на рассмотрение законопроект № 7204 «О запрете Московского Патриархата на Украине», а также № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в части запрета деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющихся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законодательно признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».
Совет Российской ассоциации защиты религиозной свободы выступил с заявлением по поводу внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов, дискриминирующих православных верующих. На сегодняшний день, исходя из информации в СМИ и со слов очевидцев, религиозные организации на Украине осуществляют деятельность под высоким давлением со стороны киевского режима. Это воздействие оказывается как на психологическом уровне на население, так и на физическом: происходят обстрелы мечетей и церквей, священнослужителей силой выдворяют из церквей, изымается имущество религиозных организаций. Украинская Православная Церковь в составе Московского Патриархата сегодня находится под угрозой полного прекращения своей деятельности на территории Украины ввиду внесенного на рассмотрение в Верховную раду соответствующего законопроекта, регламентирующего изъятие имущества УПЦ в пользу государства.