Москва, 4 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Работы по подготовке исходных данных для очередной государственной программы вооружений завершены. Об этом 4 апреля заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Mil.ru Юрий Борисов

По его словам, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства.

В частности, новая программа будет «нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения».

Такие виды вооружения включают в себя «оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы».