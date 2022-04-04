Красноярск, 4 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 175 человек, госпитализация потребовалась 22 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 апреля в федеральном оперативном штабе.

Vk.com/a.brechalov Ковид-бригада скорой помощи

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 360 345 носителей коронавируса, выздоровели 346 432 человека, скончались 10 614 ковид-пациентов.

За последние сутки жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в крае выявили 189 носителей коронавируса, выздоровели 188 человек, скончались десять пациентов.