Украинские боевики выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Донецк, 4 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка, сообщает 4 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля украинские боевики выпустили два снаряда калибра 152 мм по Первомайску в Луганской Народной Республике.
Читайте также: Украинские боевики выпустили два снаряда по Первомайску в ЛНР