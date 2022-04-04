Донецк, 4 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка, сообщает 4 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля украинские боевики выпустили два снаряда калибра 152 мм по Первомайску в Луганской Народной Республике.

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