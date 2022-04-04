Москва, 4 апреля 2022, 14:21 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Белоруссии к деньгам банка, соответствующее решение приняли на заседании совета управляющих организацией, следует из сообщения пресс-службы ЕБРР.
Отмечается, что принятое решение делает невозможным финансовое участие ЕБРР в российских и белорусских проектах, а также технического сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский банк реконструкции и развития принял решение о закрытии своих офисов в Москве и Минске.
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