Москва, , 14:21 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Белоруссии к деньгам банка, соответствующее решение приняли на заседании совета управляющих организацией, следует из сообщения пресс-службы ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития Inkomotini.gr

«Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран после вторжения в Украину. Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что принятое решение делает невозможным финансовое участие ЕБРР в российских и белорусских проектах, а также технического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский банк реконструкции и развития принял решение о закрытии своих офисов в Москве и Минске.

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