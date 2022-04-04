Москва, , 14:09 — REGNUM В Верховную Раду Украины внесен на рассмотрение законопроект № 7204 «О запрете Московского Патриархата на Украине», а также № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в части запрета деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющихся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законодательно признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».

Религии ИА REGNUM

«Это ужас, просто ужас. То, что происходит на Украине по отношению к священникам УПЦ МП — неприемлемо ни для какой конфессии, ни к каким нормам международного права. И это нечеловеческое отношение к людям. Вчера мы эту тему обсуждали в ходе круглого стола, объединившего российских буддистов. Это вопрос, который нельзя оставить без внимания, это вопиющая несправедливость», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ представитель Фонда «Селенга» Сергей Скляров.

«Религии объединены общими человеческими ценностями. Гуманизм и доброта должны всегда быть основными принципами существования нашей цивилизации. Любой вопрос можно решить с помощью диалога, тем более, если этот вопрос касается священнослужителей. Поэтому мы поддерживаем УПЦ МП», — подчеркнул Сергей Скляров.