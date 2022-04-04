Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Сводный волонтерский отряд помог ветерану вооруженных сил СССР Анатолию Лоту вместе с супругой, эвакуированным в Крым из Херсона, добраться в Санкт-Петербург к сыну. С такой просьбой пожилой мужчина обратился к депутату Госдумы, руководителю «Молодёжки ОНФ» Игорю Кастюкевичу во время беседы в пункте временного размещения в Ялте.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

«Непонятно, как уехать теперь из Крыма. Мне с женой нужно в Санкт-Петербург, но это большая проблема. Я — пенсионер, там у меня есть хоть какое-то жилье, но мы не можем туда выехать. Нет денег ни копейки. Нам в Херсоне ничего не дали и ничем не помогли», — рассказал Игорю Кастюкевичу Анатолий Лот.

В течение дня вопрос с переездом пожилой семейной пары был решен.

«Скорость важна в любом деле. Партия «Единая Россия» показывает пример скорости реагирования на вопросы, возникающие у жителей, эвакуированных с ЛДНР и освобожденных территорий Украины. В течение дня мы с Андреем Турчаком решили вопрос с билетами, а команду «Молодёжка ОНФ» попросил проводить и встретить семейную пару на вокзалах по пути следования, в Симферополе и Москве. Партия — не эмблема, как многие привыкли думать, а люди! В «Единой России» это люди скорости, заботы и созидания», — отметил Игорь Кастюкевич.

Сегодня Анатолий Евгеньевич и Анна Борисовна Лот уже в Санкт-Петербурге. Здесь на вокзале их также встретили участники команды «Молодёжки ОНФ».

«Всего доброго всем ребятам. Желаем вам найти хороших девочек, создать хорошие семьи. И берегите мир», — обратилась к добровольцам Анна Лот.

«Спасибо государству за то, что помогают людям. За всю свою жизнь столько внимания к своей персоне не испытывал. Кроме супруги и детей, конечно. Я постоянно жену уговаривал уехать, она не хотела — там у нас дочка. И уже в последние дни дочка нам говорит: «Пожалуйста уезжайте, не дай Бог с вами что-то случится, я себе потом этого не прощу». Пришлось ехать. Спасибо, что нашлись такие отзывчивые люди, которые так быстро помогли нам добраться в Санкт-Петербург. Здесь у нас и сын, и внуки уже, и правнучек хороший. Я очень рад, спустя столько лет снова оказаться на Родине», — рассказал Анатолий Лот.

Сводный волонтерский отряд во главе заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководителем «Молодёжки ОНФ» Игорем Кастюкевичем продолжает оказывать помощь жителям освобожденного Херсона и области. Также добровольцы помогают с формированием и доставкой гуманитарной помощи жителям как ЛДНР, так и освобожденных территорий Украины (Мариуполь, Херсон), работают в пунктах временного размещения в различных регионах России.

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