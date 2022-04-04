Москва, 4 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Приток средств в Россию из-за границы в текущем году может составить $200-300 млрд за счет дорогой нефти и уменьшения импорта в страну, сообщает РБК со ссылкой на данные экономистов.

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Так, по оценкам Института международных финансов (IIF), приток средств в РФ может составить не менее $200–240 млрд.

Вместе с тем агентство Bloomberg оценило приток средств в $321 млрд из-за экспорта энергоносителей, что почти на треть больше показателей 2021 года ($244 млрд).

В подсчетах IIF указали, что импорт товаров в Россию в этом году резко сократится и может упасть на 50%, до показателей середины нулевых годов.