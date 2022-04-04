Ульяновск, 4 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и количество госпитализированных. Соответствующую информацию публикует федеральный оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 4 апреля, всего в Ульяновской области официально подтверждено 197 743 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 апреля выявлено 420 носителей инфекции, в то время как 3 апреля таковых было 435, а 2 апреля — 450.

В регионе по-прежнему ежедневно госпитализируют пациентов в ковидные стационары. 1, 2 и 3 апреля в Ульяновской области направили на лечение в больницы соответственно 54-х, 60 и 32-х ковид-больных.

Напомним, что всего в регионе проведено 1 985 534 лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 3 апреля сделано 2513 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от ковида сделали 701 687 жителей, в том числе завершили вакцинацию (привились двумя компонентами) 672 193 человека.