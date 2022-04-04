Луганск, 4 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили два снаряда калибра 152 мм по Первомайску в Луганской Народной Республике, сообщает 4 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что обстрел произошел в 11:45 мск со стороны населенного пункта Камышеваха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля украинские боевики обстреляли город Кировск в Луганской Народной Республике, выпустив два снаряда калибра 152 мм.