Москва, 4 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В ближайшее время в пяти регионах России, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», начнётся эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем. Постановление об этом подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Беспилотник

Документом обозначены Программы экспериментального правового режима (ЭПР), разработанные Минэкономразвития России в соответствии с Федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» для безопасного тестирования инноваций.

«Цифровые песочницы», или экспериментальные правовые режимы (ЭПР), — это возможность для бизнеса внедрять цифровые решения в установленных границах и оценивать полезность их применения без риска нарушения действующего законодательства. В «песочнице» внедрения беспилотных авиационных систем примут участие Томская область, Камчатский край, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Во время проведения эксперимента в этих регионах будут действовать особые условия регулирования. Это позволит выполнять такие полёты без излишней нормативной нагрузки и ускорить развитие сегмента беспилотной авиации в целом.

Беспилотники в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в первую очередь будут задействованы для доставки почты и грузов. Это особенно актуально для жителей удалённых и труднодоступных территорий. Сейчас доставка грузов в такие районы осуществляется либо сезонно, либо с помощью обычного авиатранспорта, что экономически неоправданно при перевозке небольших грузов.

«Минэкономразвития считает экспериментальные правовые режимы (ЭПР) одним из ключевых механизмов для развития инноваций. Эксперимент позволит ускорить доставку необходимых грузов для жителей Чукотки, Камчатки, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала с помощью беспилотников. Для людей, которые проживают в отдаленных территориях, эксперимент с беспилотной доставкой грузов имеет социальную значимость, ведь доставить можно как лекарства, вещи первой необходимости, одежду и проч. Услугой беспилотников смогут воспользоваться и физические и юридические лица», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов.

Также беспилотники будут проводить аэрофотосъёмку. Это поможет оперативно и точно обследовать важные инфраструктурные объекты, например трубопроводы и линии электропередачи.

«Наиболее эффективным механизмом снятия ограничений является изменение регулирования через эксперимент, когда в максимально контролируемой среде инновации проверяются на безопасность и эффективность, это особенно важно для сферы авиации, ведь правовые барьеры здесь связаны с безопасностью граждан. Совместно с Минэкономразвития России мы работаем над тем, чтобы тестирование технологий и проверка регуляторных гипотез через ЭПР становились доступны как можно большему числу инициаторов на площадке организации АНО «Цифровая экономика», — комментирует заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

В Томской области беспилотники смогут участвовать не только в перевозке грузов и проведении фотосъёмок, но и выполнять авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Это сделает такие работы более безопасными для человека и расширит географию их применения.

«Потенциал беспилотных технологий, который мы развиваем в Томской области вместе с учеными и бизнесом — колоссальный. Мы благодарны правительству, что стали пилотным регионом страны по системному развитию беспилотных сервисов. Это результат огромной работы, которую мы вели более трех лет, реализуя федеральный проект «Тайга». Экспериментальный правовой режим теперь дает нам возможность реализовать все наши проекты на практике — в интересах экономики и повседневной жизни людей», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В целях безопасности маршруты беспилотников будут проходить за пределами крупных населённых пунктов, аэродромов и мест проведения массовых мероприятий, а управлять полётами на протяжении всего пути будут внешние пилоты.

Автоматический режим может быть активирован только в случае потери сигнала. Также пилоты будут формировать план полёта, задавать точки маршрута, высоту и скорость полёта. Вся эта информация будет направляться местным авиационным властям. Эксперимент в регионах-участниках продлится три года. По его результатам будет принято решение о дальнейшем развитии беспилотной авиации в России.

По оценкам Почты России, использование беспилотных авиационных систем увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети на 30%, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока в разы и при этом снизит стоимость логистических сервисов до 50%. Суммарный годовой грузооборот по всем маршрутам в четырех регионах составит до 1300 тонн к 2024 году.

«Беспилотные технологии особенно актуальны для доставки в отдаленные и труднодоступные районы России. Беспилотная авиация позволит жителям таких мест получать любые почтовые отправления, в том числе онлайн-заказы, а также такие социально важные грузы, как, например, лекарства.

Благодаря ЭПР Почта России совместно с партнерами сможет формировать будущие «правила игры» для целой отрасли: изменения и дополнения в законодательство для развития беспилотных технологий, необходимую инфраструктуру, конструкционные особенности аппаратов. Уверен, что и разработанные нами экономические модели станут фундаментом развития беспилотных авиационных систем в России», — подчеркнул заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев.

Напомним, Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2020 года. Экспертиза инициатив по экспериментальным правовым режимам, в том числе по беспилотным летательным аппаратам, телемедицине и другим, проходит на площадке АНО «Цифровая экономика» в рамках одноимённого нацпроекта.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.