Москва, 4 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с «Волонтерской Ротой Боевого Братства» создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя. Заявки принимаются на сайте poisk-mariupol. ru. Данные о человеке будут проверяться волонтерами на предмет его прохождения через фильтрационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе. Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«Мариуполь и его жители очень пострадали от действий украинских националистов. Сейчас в поселке Володарское, селе Безыменное, в Мариуполе работают наши волонтеры, которые оказывают всевозможную помощь беженцам. В пунктах временного размещения людей мы столкнулись с тем, что многие не знают где находятся их родные и близкие. Кроме того, в наших социальных сетях к нам поступают многочисленные вопросы с просьбой о содействии в поиске людей в Мариуполе, поэтому мы в оперативном режиме создали сайт для поиска пропавших на территории города», — рассказал Антон Демидов.

«Наши волонтеры ведут регулярную работу с людьми и очень часто они встречаются с проблемой разъединенных семей, когда близкие люди потеряли всякий контакт с родными и данный сайт — это своевременный способ решения этой острой проблемы», — дополнил исполняющий обязанности Председателя Совета Федеральных Координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.

Чтобы оставить заявку, на сайте poisk-mariupol. ru необходимо указать телефон родственника для обратной связи, имя пропавшего, дату его рождения, место жительства, где может находиться пропавший, дату последнего контакта с ним и, по возможности, фотографию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи, а также люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций.