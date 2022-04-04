Казань, 4 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В период майских праздников Казань готовится принять 100 тыс. гостей. Загрузка гостиниц и отелей на это время составляет от 60 до 90%, сообщила 4 апреля директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

На сегодняшний день в городе открыли 229 гостиничных объектов, которые могут принять более 16 тыс. туристов. В среднем в марте казанские отели и хостели были загружены на 52%, в некоторых их них отмечается полная загрузка на предстоящие майские праздники. Активно бронируются номера на лето, отметила Санникова.

Авиарейсы в Казань осуществляются по 47 направлениям, из них 11 — международные. За первый квартал 2022 года наблюдается рост продаж путевок на речные круизы. На сегодняшний день забронировано уже 70% путевок.

На увеличение туристического потока и бронирование гостиничных номеров положительное влияние оказали программы кешбэка, подчеркивают в комитете по развитию туризма Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии планируют построить новые гостиницы (3−4 звезды). Будет создано около 5 тыс. номеров, а также мест размещения в кэмпингах и глэмпингах.

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