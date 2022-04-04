Москва, 4 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Попытки политизации и спекуляций на гуманитарных вопросах, связанных с Украиной, не прекращаются. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 4 апреля на встрече с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«К огромному сожалению, не прекращаются попытки политизировать гуманитарные вопросы и даже спекулировать на них», — сказал Лавров.

Гриффитс выразил уверенность, что на Украине можно организовать гуманитарные паузы в географически разделённых регионах, например, в Чернигове и Херсоне. Однако хотелось бы видеть установление гуманитарной паузы на всей гуманитарной территории, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Гриффитс прибыл в Москву 3 апреля, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на Украине. Затем замгенсека ООН отправится в Киев.

Читайте также: Путин не планирует встреч с заместителем генсекретаря ООН — Песков