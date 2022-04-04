Париж, 4 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Четыре колонны грузовиков с 50 тоннами гуманитарного груза прибыли на Украину из Франции в рамках международной стратегической инициативы, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

На Украину доставили гуманитарный груз, состоящий из продуктов питания, санитарно-гигиенических предметов, одежды, одеял, детских вещей, ходунков, медикаментов, медицинских изделий, инвалидных колясок.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал помочь фермерам после рекордно низких температур в стране.