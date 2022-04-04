Уфа, 4 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Соглашение о развитии сотрудничества с Луганской Народной Республикой поручил подготовить глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 4 апреля на оперативном совещании в республиканском правительстве.

City-yaroslavl.ru Фура с гуманитарной помощью

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«Луганская Народная Республика нам очень близка. Там в селе Петровском похоронен наш прославленный военачальник Минигали Шаймуратов. Луганск довольно сильно пострадал за эти восемь лет. Важно уже сейчас начинать проработку соглашения и дальнейшего движения вперёд», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 марта Хабиров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали совместное коммюнике о расширении сотрудничества между Башкирией и ДНР. В Башкирии сформировали третью автоколонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Отправить ее ДНР и ЛНР планируют 5 марта.