Сан-Сальвадор, 4 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что Национальная гражданская полиция задержала более пяти тысяч членов банд в течение первой недели действия режима чрезвычайного положения. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

(сс) U.S. Department of State Найиб Букеле

«По состоянию на этот час Национальная гражданская полиция и вооруженные силы произвели 5184 ареста членов банд. И это за восемь дней, и только семь из них в режиме чрезвычайного положения», — написал Букеле.

Ранее, 27 марта, Законодательное собрание Сальвадора утвердило 30-дневное ограничение некоторых конституционных гарантий в ответ на волну убийств, развязанную бандами Mara Salvatrucha и Barrio 18.