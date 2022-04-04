Омск, 4 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился выделить хлебопёкам дополнительно 35 млн рублей для заморозки цен на хлеб. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 апреля в областном правительстве.

andreas160578 Хлеб

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Уточняется, что производителям хлеба возместят рост стоимости сырья, увеличив размер компенсации затрат с 2,5 до 5 рублей на килограмм хлеба.

«Тем самым будет обеспечена стабильная работа хлебопекарной отрасли и зафиксированы цены на хлеб вплоть до завершения уборки зерна нового урожая, по ноябрь включительно», — говорится в сообщении облправительства.

Ранее Бурков поручил областному минсельхозу обеспечить хлебопёков мукой на весь период.

По словам министра сельского хозяйства региона Николая Дрофы, проработана методика увеличения субсидирования хлебопекарных предприятий. Федеральный центр предоставляет Омской области финансирование в объёме 34,7 млн рублей. Регион дополнительно к федеральному траншу планирует предусмотреть 35 млн 77 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма финансирования превысит 70 млн рублей.

Увеличение размера компенсации до пяти рублей позволит просубсидировать 14 тысяч тонн хлеба и стабилизировать на него цены по ноябрь включительно.

Областному минфину и минсельхозу поручено осуществить передвижку средств на поддержку отрасли, чтобы начать выплату областной субсидии уже в апреле.

Бурков подчеркнул, что необходим строгий контроль: «Раз мы подписали соглашение с хлебопёками и просубсидировали дополнительные средства на приобретение муки, значит, они обязаны будут сдержать цены на хлеб».

К нарушителям условий соглашения будут применены штрафные санкции с обязательным возвратом всего объёма предоставленных бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия получит около 32 млн рублей на фиксацию цены чёрного и белого хлеба до конца 2022 года.

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