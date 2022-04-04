Ханты-Мансийск, 4 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Югре за сутки 4 апреля госпитализировали 10 больных с COVID-19, 129 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 101 новых случаев заражения коронавирусом, на 11 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 4 апреля является Сургут — 22.

С начала пандемии в Югре к 4 апреля насчитывается 207 381 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 202 496 пациентов, 2520 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее)