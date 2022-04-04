Красногорск, , 13:17 — REGNUM Введенные Западом санкции поставили в затруднительное положение часть сотрудников аэропортов Шереметьево и Домодедово. Об этом 4 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярмарка вакансий Gtrk-kaluga.ru

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«4 апреля мы проводим ярмарку вакансий, цель которой максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях», — отметил Воробьев.

По его словам, всего на территории региона зарегистрировано порядка 60 тыс. вакансий. Большая их часть приходится на сферы строительства и транспорта, каждой из которых требуется по 20 тыс. работников.

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