Москва, 4 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, рассматриваются ли в Кремле сценарии, когда переговоры с Украиной будут бессмысленны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Оставляю без ответа этот вопрос», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, рассматриваются ли в Кремле сценарии, когда переговоры с Украиной будут бессмысленны и что еще должно произойти, чтобы у Киева остался только вариант завершения конфликта – капитуляция.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.