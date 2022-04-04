Тюмень, 4 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 256 вылеченных ковидных пациентов, 32 госпитализировано с COVID-19. Об этом 4 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 4 апреля коронавирус выявили у 239 тюменцев. Это на девять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 апреля коронавирус выявили у 187 006 человек, выздоровели 177 212 пациента, скончались 4239 (на три человека больше, чем днём ранее).