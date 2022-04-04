Москва, 4 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Нефть пережила далеко не самую удачную неделю, снова подобравшись к психологической отметке $100 за баррель после неудачной попытки вернуться выше $115, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«Сегодня, 4 апреля, нефть марки Brent торгуется с восходящим уклоном, но на развитие импульса не решается, тестируя отметке $105 за баррель.

Недавнее давление на рынок черного золота было обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае, а также решением США о высвобождении стратегических резервов в целях охлаждения перегретого рынка энергоносителей.

Более того, другие страны-участницы МЭА последуют примеру Вашингтона для сдерживания роста цен. Эти факторы остаются в силе и будут далее сдерживать бычий потенциал Brent.

С другой стороны, признаки эскалации российско-украинского конфликта, который остается в эпицентре внимания игроков, выступают в роли поддерживающей силы, поскольку напоминают об угрозе массовых нарушений в цепочках поставок из РФ.

Даже если в ближайшее время котировки продолжат смещаться в более низкие диапазоны и уйдут под отметку $100, рисков для бычьего тренда не появится до тех пор, пока между Москвой и Киевом не будет зафиксирован существенный спад напряженности.

Судя по нынешней обстановке, эта напряженность в ближайшие дни будет только нарастать», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: За неделю цена нефти Brent снизилась на 12,5%