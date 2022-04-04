Москва, , 13:18 — REGNUM Образцом «политического кретинизма» назвал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой инцидент с переименованием картины «Русские танцовщицы» в Лондоне. Об этом сообщает 4 апреля РИА Новости.

Эдгар Дега. Балерины на поклонах. 1885

По словам специального представителя, переименование, во-первых, нарушает авторское право художника. Кроме того, так можно назвать «украинскими» и всех русских писателей. Люди, которые так поступают, действуют недальновидно.

«Строго говоря, это ещё один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость», — сказал Швыдкой.

Он добавил, что такой политический гротеск непозволителен для столь солидного учреждения, как Национальная галерея в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лондонская галерея изменила название картины французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в своём каталоге. Произведение стало называться «Украинские танцовщицы».

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