Лима, 4 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Министры внутренних дел и внешней торговли Перу подтвердили гибель четырех человек, которая стала косвенным следствием беспорядков в городе Уанкайо и блокады дорог. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Министр внутренних дел Альфонсо Чаварри заверил, что полиция не несет ответственности ни за одну из смертей, поскольку полицейские «действовали очень осторожно, чтобы избежать социальных издержек».

«Однако было три смерти, но не от рук полиции, а две из-за дорожно-транспортных происшествий и одна — смерть ребенка, упавшего в реку», — сказал он.

В последнем случае свидетели утверждают, что ребенок пострадал от несчастного случая, когда убегал от слезоточивого газа.

Министр внешней торговли Роберто Санчес сообщил, что также умер учитель Хорхе Мальдонадо, который не смог вовремя приехать на диализ из-за блокады дорог.