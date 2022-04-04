Москва, 4 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Великобритания — председатель в Совбезе ООН — не дала согласия на проведение заседания по провокации Киева в городе Буча. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 4 апреля в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам дипломата, Лондон поступил «в худших английских традициях». Однако Россия повторит свою попытку организовать заседание Совета Безопасности ООН.

«Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти и СМИ распространили кадры с телами погибших людей, сделанные якобы в городе Буча под Киевом, обвинив российские войска в расправах над мирными жителями. В Минобороны России опровергли эти обвинения, заявив о провокации. Произошедшее расследует Следственный комитет России.

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