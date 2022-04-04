Уфа, 4 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Десять жителей Башкирии находятся за рубежом, из числа обратившихся в антикризисный центр региона. Об этом 4 апреля сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Она сообщила, что с 24 февраля в регион вернулись 3469 местных жителей, которые находились за рубежом. В настоящее время из зарубежных стран вывезены все организованные туристы из Башкирии.

Министр сообщила, что при этом остаются за границей десять жителей Башкирии, которые самостоятельно выехали за рубеж на отдых или в связи с семейными обстоятельствами. Они находятся в Великобритании, Германии, Турции, Индии. Среди этих граждан — два ребенка и один житель в возрасте 69 лет.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил довести эту работу до конца и оказать помощь, тем, кто в ней нуждается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии предостерег жителей республики от поездок за границу.