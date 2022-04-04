Чебоксары, 4 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Чебоксарах знаки Z и V, ставшие символами спецоперации России на Украине, появились на окнах здания чувашского республиканского Дома дружбы народов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Дом дружбы народов Чувашии

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Региональный Дом дружбы народов и республиканский центр народного творчества ДК тракторостроителей присоединились к акции поддержки российской армии и президента Владимира Путина. На окнах здания появились буквы Z и V, которые стали символами спецоперации на Украине.

«Мы поддерживаем президента нашей страны и проведение спецоперации, а также присоединяемся вместе со всеми народами многонациональной Чувашской Республики к патриотической акции в поддержку российских военнослужащих», — приводится комментарий директора учреждения Наталии Фошиной.

Напомним, что в марте лидеры национально-культурных объединений Чувашии выступили с заявлением в поддержку действий президента России Владимира Путина.

Дом дружбы народов Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на зданиях Дома правительства в Чувашии появилась «световая» буква Z.