Симферополь, 4 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Бойкотировать деятелей культуры, выступивших против проведения специальной военной операции, призвал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Свою позицию он изложил 4 апреля в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Многие из тех, кто позиционировал себя как «культурную элиту общества», как «властителей дум» и «совесть нации», кто годами кормился с государственного стола, на поверку оказались обыкновенными предателями и негодяями. На словах все патриоты, а как доходит до дела, когда надо в сложной ситуации показать свою позицию, начинается виляние задом. Думаю, что такие люди в годы войны не отказались бы спеть и сплясать для гитлеровцев», — написал, в частности, Аксёнов.

По мнению главы Крыма, деятели культуры, выступившие против специальной военной операции, против России и её президента, должны исчезнуть из эфиров государственных каналов и лишиться всей государственной поддержки и государственных званий.

«Призываю россиян бойкотировать появление этих персонажей на телевидении, в социальных сетях и так далее. Они должны получить «черные метки» на всю оставшуюся жизнь, они больше не имеют морального права быть «маяками» для миллионов людей. Также предлагаю лишить предателей всех званий, которые им присвоило государство. Нельзя допустить, чтобы они вот так просто взяли и вернулись из своих «отпусков» на прежние места, они должны публично покаяться перед народом и перед Родиной», — считает глава Крыма.

Аксёнов напомнил, что уровень поддержки президента Владимира Путина сегодня составляет 80% — и в основном это простые граждане России.

«Уверен, что большая часть псевдоэлиты входит в оставшиеся 20%. Россия в сложные времена всегда опиралась на народ, а не на самоназванную «элиту». Это всегда было, есть и будет залогом наших побед», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «Беларусь 1» назвал телеведущего Первого канала Ивана Урганта патриотом. Эти слова вызвали удивление у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а певица Ольга Кормухина предложила переименовать программу Урганта в «Вечерний патриот».