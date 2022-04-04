Москва, 4 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Большинство жителей России (70% не опасаются прихода новой волны коронавируса. Небольшой страх испытывают 26%. Сильно боятся COVID-19 лишь 3%, свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob. ru.

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Больше всего тех граждан, кто не боится новой волны коронавируса — в Санкт-Петербурге (81%), меньше всего — в Москве (62%) и Казани (66%).

Чаще об отсутствии страха новой пандемии говорили мужчины чем женщины — 75% против 64%. Не бояться COVID-19 люди моложе 34 лет (76%) против граждан старше 45 лет (64%). Антипрививочники бесстрашнее вакцинированных – 76% и 69%.

Опрос проведён 29–31 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 394 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная волна коронавируса, которая будет уже шестой по счёту, может прийти в Россию летом 2022 года.

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