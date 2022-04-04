Варшава, , 12:33 — REGNUM Германия препятствует введению против России новых, очень решительных санкций. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 4 апреля в ходе пресс-конференции.

Матеуш Моравецкий Securityconference.de

Польский премьер опроверг мнение о том, что введение антироссийских санкций не поддерживает глава правительства Венгрии Виктор Орбан. По словам Моравецкого, Орбан санкции не тормозит, это делают самые крупные и самые богатые страны, которые боятся за свой бизнес.

«В Европе ситуация очень простая. Всё видно на саммитах. Германия — главный тормоз очень решительных санкций», — сказал Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, новый виток антироссийских санкций связан с решением президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине. Моравецкий ранее потребовал срочно организовать саммит Евросоюза, чтобы обсудить якобы «преступления» ВС России в городе Буча, и конфисковать все российские активы.

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