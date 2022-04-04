Берлин, 4 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Евросоюз будет делать дальнейшие шаги для санкционного давления на Россию, заявил 4 апреля глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Твердо убежден, что мы можем пойти существенно дальше. Мы видели, насколько текущие санкции эффективны. Мы видим, где, вероятно, есть попытки обойти их», — сказал он на пресс-конференции в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страны Запада, возмущённые событиями на Украине, могут ввести против России новые санкции.

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