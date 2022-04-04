Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Образование», очные полуфиналы всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходят во всех федеральных округах России. Лучшие команды финалистов конкурса уже определены в Сибири и на Урале.

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Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в государственный кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта. Подробности того, как всё происходило в стенах Сургутского государственного педагогического университета, 4 апреля сообщает rsv.ru.

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 3 106 поступило от конкурсантов УФО. Среди конкурсантов — руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов.

В полуфинале участвовали 50 команд из разных регионов Уральского федерального округа, которые показали наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

«Это была большая работа команды организаторов, экспертов, оценщиков и, безусловно, педагогических и управленческих команд, которые полностью погрузились в конкурсное движение. Наши конкурсанты, вне зависимости от того прошли они в финал или нет, приобщились к проекту, получили новые знания и опыт, проверили себя в нестандартных условиях, повысили свой уровень профессионального взаимодействия», — поделился увиденным руководитель отдела реализации проектов в сфере образования Департамента проектного управления АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Он также отметил, что в финале конкурса Уральский федеральный округ представят 13 команд — это семь команд из Свердловской области, три команды из Тюменской области, две команды из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и одна команда из Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Я желаю каждому, кто участвовал в профессиональном конкурсе в 2022 году сохранить в себе стремление к новым знаниям и впечатлениям, к профессиональному общению и взаимодействию со своими коллегами, совершенствованию себя. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» всегда окажет вам в этом поддержку», — подчеркнул Богданцев.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы.

«Все три соревновательных дня конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей» коллектив СурГПУ прожил вместе с участниками и командой организаторов в ожидании этого торжественного часа. Мы рады, что такой масштабный педагогический праздник состоялся в наших стенах. Мы поздравляем финалистов и всех конкурсантов с тем, что они стали частью большого педагогического движения, которое прямо сейчас, на наших с вами глазах, совершенствует систему образования», — сказал ректор Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин.

С 25 по 27 марта 2022 года управленческие команды педагогов СФО принимал Иркутск.

«Главный потенциал для региона — это его люди, а такие конкурсы как «Флагманы образования. Школа» отличная площадка для профессионального роста и личного развития. Уверен, что участие школьных команд педагогов в этом старте станет хорошим примером для их коллег. Для такой сферы как образование, очень важны творческие, инновационные подходы, чтобы формировать у своих учеников актуальные, востребованные в современном мире компетенции», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Иркутская область в рамках соглашения о сотрудничестве с президентской платформой «Россия — страна возможностей» активно участвует в программах и проектах, каждый из которых дает возможности активным жителям региона проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

Чемпионаты рабочих профессий «Молодые профессионалы», чемпионаты профмастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Всероссийский конкурс инициатив «Моя страна — моя Россия», Российская студенческая весна, Всероссийский конкурс для студентов «Твой ход» и самый востребованный конкурс для школьников страны «Большая перемена» — это неполный перечень проектов, благодаря которым молодежь Приангарья получает настоящий социальный лифт для старта своей карьеры в профессии, в лидерстве и общественной деятельности», — прокомментировал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

«Флагманы образования. Школа» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.