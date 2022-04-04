Джакарта, 4 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило, что штамм коронавируса Omicron XE не обнаружен в стране, сообщает CNN Indonesia.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

«Пока этого нет в Индонезии», — заявили в министерстве здравоохранения страны.

Правительство Индонезии продолжает контролировать въезд граждан в страну, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

ВОЗ сообщает, что штамм Omicron XE был впервые обнаружен в Великобритании 19 января, и с тех пор было зарегистрировано менее 600 носителей данного штамма.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пообещал предоставить прямую денежную помощь семьям и уличным торговцам из-за роста цен на масло.