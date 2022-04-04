Стокгольм, 4 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В настоящее время Швеция практически не зависит от импорта российской нефти и газа. Шаг к прекращению импорта из России энергоресурсов в ЕС «не за горами». Об этом министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды Анника Страндхелл заявила 3 апреля в эфире телеканала SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Но, по ее словам, скандинавской стране сейчас и в будущем особенно важно прислушиваться к своим коллегам по ЕС.

«Мы должны быть восприимчивыми в разговорах с нашими коллегами в Европе, ситуация которых выглядит совершенно иначе чем наша … Мы избавимся от зависимости от нефти, газа и ископаемого топлива, но изменения должны происходить вместе с нашими друзьями в ЕС», — заявила Страндхелл.

Такую позицию министра поддержала представитель «Умеренных» по экологической и климатической политике Джессика Розенкранц, которая отметила, что ввести эмбарго на нефть и газ из России для Швеции легко из-за практически нулевой зависимости, в то время как ситуация для других стран ЕС не так проста.

«Россия определенно не та страна, от которой мы хотим зависеть по многим причинам, но я разделяю мнение, согласно которому мы должны действовать сообща внутри ЕС», — заявила политик в студии SVT.