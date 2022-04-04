Москва, 4 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В ответ на инициативу Польши о введении санкций против членов партии «Единая Россия» необходимо ввести аналогичные санкции против тех, кто голосовал за польскую партию «Право и справедливость». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия», можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием P.S., — сказал Медведев, слова которого цитирует его помощник Олег Осипов.

Таким образом, уверен Медведев, удастся «перечислить поимённо» всех «негодяев в Польше».