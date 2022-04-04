Новосибирск, 4 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 998 пациентов, в том числе 12 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 224 случая заражения коронавирусом. За это же время 2066 человек выздоровели, 11 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 252097 случаев заражения коронавирусом, 236389 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5414 человек. В реанимации находятся 150 человек, на ИВЛ – 18 пациентов.