Чебоксары, 4 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Чувашии наблюдается «положительный тренд» эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса. Но при этом «очень высоки» риски повторного заражения, и «ситуация может поменяться в любой момент». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 4 апреля вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Cap.ru Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов

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Говоря об эпидемической обстановке, глава минздрава отметил «положительный тренд» по наличию свободного коечного фонда, темпам высвобождения ковидных мест и перевода больниц в плановый режим работы, а также в части снижения случаев заражения коронавирусом и смертности.

«Также положительный момент по количеству пациентов, находящихся на амбулаторном этапе лечения. В настоящее время их 625, в том числе лица старше 60 лет — более 31%», — сказал Владимир Степанов.

По его словам, «при всём положительном тренде» в целом по России каждый регион выглядит «индивидуально и по-разному с точки зрения эпидемиологической обстановки». Хотя в Чувашии снято большинство ограничительных мероприятий, но ряд обязательных требований остался — в частности, масочный режим.

«С чем это связано? Потому что действительно тренд таков, что при малейшем снижении бдительности данная ситуация резко ухудшается и количество заболевших резко увеличивается. […] Сейчас ежедневно выявляется 60−70 [заразившихся коронавирусом] — напомню, на спаде при четвёртой, пятой волнах было не более 30−40. И есть риски, что процесс будет перезапущен. Риски повторного заражения очень высоки, это показывает практика и жизнь. Соответственно, ситуация может поменяться в любой момент», — полагает глава минздрава.