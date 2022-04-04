Вице-премьер Чувашии заявил о высоких рисках повторного заболевания ковидом
Чебоксары, 4 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Чувашии наблюдается «положительный тренд» эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса. Но при этом «очень высоки» риски повторного заражения, и «ситуация может поменяться в любой момент». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 4 апреля вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.
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Говоря об эпидемической обстановке, глава минздрава отметил «положительный тренд» по наличию свободного коечного фонда, темпам высвобождения ковидных мест и перевода больниц в плановый режим работы, а также в части снижения случаев заражения коронавирусом и смертности.
По его словам, «при всём положительном тренде» в целом по России каждый регион выглядит «индивидуально и по-разному с точки зрения эпидемиологической обстановки». Хотя в Чувашии снято большинство ограничительных мероприятий, но ряд обязательных требований остался — в частности, масочный режим.